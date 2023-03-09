Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun için Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.
Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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