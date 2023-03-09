Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi.
Yunanistan’da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha ileten Bakan Akar ayrıca büyük yıkıma neden olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan’ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Etiketler: Hulusi Akar Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
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