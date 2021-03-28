Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tacikistan’da olduğunu duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Tacikistan ziyaretinin ilk gününde başkent Duşanbe’deki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için dost ve kardeş #Tacikistan'dayız.



In friendly and brotherly #Tajikistan to discuss bilateral relations and attend 9th Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process. pic.twitter.com/wf6BhI8Ufb — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 28, 2021

Çavuşoğlu, 30 Mart’ta Tacikistan ve Afganistan eş başkanlığındaki “Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı"na katılacak.

Cumhurbaşkanı Rahman ile de görüşme bekleniyor

Dışişleri Bakanı, mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de görüşecek.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.