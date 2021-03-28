Bakan Çavuşoğlu “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı” için Tacikistan’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı”na katılmak için Tacikistan’a gitti. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve ulusal meseleler de ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tacikistan’da olduğunu duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Tacikistan ziyaretinin ilk gününde başkent Duşanbe’deki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için dost ve kardeş #Tacikistan'dayız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 28, 2021
In friendly and brotherly #Tajikistan to discuss bilateral relations and attend 9th Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process. pic.twitter.com/wf6BhI8Ufb
Çavuşoğlu, 30 Mart’ta Tacikistan ve Afganistan eş başkanlığındaki “Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı"na katılacak.
Cumhurbaşkanı Rahman ile de görüşme bekleniyor
Dışişleri Bakanı, mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de görüşecek.
Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.