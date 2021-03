Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tacikistan’da olduğunu duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Tacikistan ziyaretinin ilk gününde başkent Duşanbe’deki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için dost ve kardeş #Tacikistan'dayız.



In friendly and brotherly #Tajikistan to discuss bilateral relations and attend 9th Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process.