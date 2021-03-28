79 yaşındaki Selami Reis, Samsun'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Reis'in cenazesi yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.