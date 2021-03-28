Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti.
79 yaşındaki Selami Reis, Samsun'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Reis'in cenazesi yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.
İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu’nun, Hakk’ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, Sn. Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.— Çiğdem KARAASLAN???????? (@CK_Samsun) March 28, 2021
Mekânı Cennet olsun.
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