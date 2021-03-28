Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, AK Parti ve MHP kongreleri nedeniyle ertelenen gündem maddeleri bu hafta genel kurulda ele alınacak.

Gündemdeki başlıklardan biri ise güvenlik soruşturmaları. Teklifle, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak

Teklifte, kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek.

AK Parti'de grup başkan vekillikleri için seçim yapılacak

Büyük kongrenin ardından AK Parti, ilk grup toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine hitap edecek.

Grup toplantısının kapalı oturumda ise Grup başkan vekillikleri için seçim yapılacak. Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş yeni grup başkan vekilleri olacak.

Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile grup başkan vekilleri Bülent Turan, Mehmet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan ise görevlerini sürdürecek.