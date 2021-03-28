Ankara'nın nisan ayı diplomasi trafiği yoğun. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerde olumlu yönde mesafe alındı. Şimdi ise gözler Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde, iki bakanın görüşmesinde.

Cenevre'de Kıbrıs sorunun çözümü için zemin aranacak

Önümüzdeki ay Yunanistan ile bir temas da Cenevre'de olacak. Birleşmiş Milletler'in 5+1 formattaki gayri resmi toplantısında Kıbrıs sorununun çözümü için zemin aranacak.

Türkiye, Nisan ayında Afganistan Barış Görüşmeleri'ne de ev sahipliği yapacak.

AB mesaisi de yoğun olacak

Ankara'nın Avrupa Birliği mesaisi de yoğun olacak. AB Liderler Zirvesinden "Türkiye ile kademeli işbirliği" mesajı çıktı. Ankara ise eleştirileri olmakla birlikte zirveden çıkan bildiriyi memnuniyetle karşıladı. Şimdi gözler karşılıklı atılacak adımlarda.

Doğu Akdeniz de Dışişleri bürokratlarının yoğun mesaisinde önemli bir yer tutuyor. Nisan ayında Mısır'la görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Suriye Anayasa Komitesinin 6'ncı tur görüşmelerinin de bu ay başlaması bekleniyor.