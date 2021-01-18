Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.
Türkiye-AB ilişkileri
Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi gibi olumlu adımlar görmek istiyoruz.
İstikşafi görüşmeler
Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz tüm toplantılara katıldık. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. 60. turda neler görüştüysek 61. turda da aynı konuları görüşeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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