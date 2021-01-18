Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

Türkiye-AB ilişkileri

Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi gibi olumlu adımlar görmek istiyoruz.

İstikşafi görüşmeler

Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz tüm toplantılara katıldık. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. 60. turda neler görüştüysek 61. turda da aynı konuları görüşeceğiz.

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