Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son zamanlarda pozitif atmosfer var. Özellikle aralık zirvesinden çıkan sonuç tamamen bizi tatmin etmese de olumlu bir sinyal aldığımız için biz de karşılık verdik, olumlu adımlar atmaya başladık.

Tabi bu diyalog önemli, görüşmeler önemli ama somut sonuçların da gelmesi lazım. Vize serbestisi hayata geçebilir. Bu bir sözdür. Aynı şekilde 18 Mart mutabakatının beşinci yılı olacak martta. Bugünkü gelişmelere göre uyarlanması güncellenmesi somut bir adım olabilir. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi keza gerçekleşebilir. Terörle mücadele daha somut adımlar atabiliriz.

İstikşafi görüşmeler

Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz tüm toplantılara katıldık. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. 60. turda neler görüştüysek 61. turda da aynı konuları görüşeceğiz.

Biz yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. Ama AB ile bu negatif gündemle de devam etmek istemiyoruz.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi

Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye’ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Almanya Milli Takımına da çok büyük katkılar sağladı. Türkiye'de önemli katkılar yapacaktır. Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Mesut'a başarılar diliyorum.

"Türkiye’de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum"

Heiko Maas'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ben biliyorum ki Türkiye’deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil, gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye’de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Aynı zamanda İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum.