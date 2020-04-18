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Bakan Çavuşoğlu: 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında COVID-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Çavuşoğlu, "(COVID-19 nedeniyle) Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak" dedi.
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Etiketler: son dakika ramazan koronavirüs önlemleri bakan çavuşoğluSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 21:38
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