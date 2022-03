Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Bugüne kadar Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. 15 bine yaklaştık. Şu anda 300-350 civarı vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu rakam günlük değişiyor fakat bu civarda olduğunu arkadaşlarımız dün akşam bildirdi. Mariupol'da da 100'den fazla vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Ora ile iletişimimiz çok sağlıklı değil fakat malumunuz Kanuni Sultan Süleyman Camii dernek başkanı kendisi de aslında Mariupol'da değil şu anda dışarıdan oradaki kontakları üzerinden uydu telefonunundan bize bilgileri aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar Ukrayna’dan 14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. Mariupol’den vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz.https://t.co/5zGIkZPpmi pic.twitter.com/ulGA6E1wSL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022

"Her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Bu vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi tahliyesi konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik. Her iki taraftan da yardımını istedik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Diğer taraftan bu insanların sahadaki defakto durum çerçevesinde oradan sağ sağlim kurtarılması için her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dün telefonla sadece vatandaşlarımızın ya da orada bir insani koridorun açılması için değil 10 Mart'ta yaptığımız yüz yüze görüşmenin takibini de her iki bakanla yaptık.

"Şartlar yavaş yavaş oluşuyor bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz"

Vatandaşlarımızın bugün bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kiev'den vatandaşlarımızın gönderilmesi planlanıyor. Liviv'den 2 otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odesa'dan da yine bir otobüsü kaldıracağız bugün gelen talepler üzerine. Diğer ülke vatandaşlarına da elimizden geldiğince yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi konusunda Sergey Lavrov dün gece beni aradı, şartlar yavaş yavaş oluşuyor bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz.

"Bu hafta içinde yüz yüze ve telefonla çok sayıda görüşmelerimiz, temaslarımız olacak"

Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik. Fakat diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafla da insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz. Yine Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ve iki taraf arasında ateşkesin sürdürülebilir olması için ve daha sonra kendi aralarında anlaşmaları konular var. O konularda da yakınlaşmalar var. Bu konuda da temaslarımızı hiç ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu sabah Ankara'da Ukrayna müzakere heyetinden arkadaşlarla bir araya geldik. Bu hafta içinde yüz yüze ve telefonla çok sayıda görüşmelerimiz, temaslarımız olacak. Bugün bu görüşmelerle ilgili Kabineye de bilgi vereceğim. Önümüzdeki süreçte attığımız ve atacağımız adımlarla ilgili bilgi vereceğim.