Bakan Bozdağ'dan "Sıla Şentürk" açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün canavarca hisle öldürüldüğünü belirterek, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.
"Hepimizin yüreği yandı"
Bakan Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 17, 2022
Hepimizin yüreği yandı.
Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
#SılaŞentürk
Bıçaklanarak öldürülmüştü
Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can G. ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.
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