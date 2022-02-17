Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

"Hepimizin yüreği yandı"

Bakan Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı.



Hepimizin yüreği yandı.



Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım



Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



#SılaŞentürk — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 17, 2022

Bıçaklanarak öldürülmüştü

Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can G. ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.