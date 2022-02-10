Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız."

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık.



Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak.



Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız.



Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız. pic.twitter.com/DVMZYf7NFZ — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 10, 2022

"Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bozdağ'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."