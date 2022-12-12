Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çocuğun cinsel istismarının bir insanlık suçu olduğunu söyleyen Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış,gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır."

Yargılama sürecinin kanunların usulünde devam ettiğini vurgulayan Bekir Bozdağ, "Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" dedi.

"Her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız"

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığına yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm."