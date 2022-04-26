Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha sonra İl Özel İdaresi tesislerinde işçilerle iftar yaptı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gümüşhanelilere selamını ileterek, "Cumhurbaşkanımız sadece selam göndermedi, aynı zamanda bir müjde gönderdi; Gümüşhane-Bayburt havaalanının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı talimatını verdi. Umut ediyorum 2023'ün başında havaalanının açılış töreninde de birlikte olacağız" diye konuştu.

Hayatının 30 yılını çalışma ekonomisi üzerine adadığını, bu alanda dersler verdiğini ve çalışma hayatının bütün zorluklarını aşağı yukarı bilen, bunlarla ilgili çalışmaları ve kitapları olan birisi olduğunu anlatan Bilgin, çalışma hayatının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunların çözümü için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası büyük krizler yaşandığına ancak Türkiye'nin sağlıktan eğitime, sosyal güvenlikten çalışma hayatına her alanda enflasyon şartlarına rağmen yurttaşların hizmetinde olduğuna dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüğünü ve batılı ülkelerde anlatılan hikayelerin yerine bambaşka bir hikaye yazdığını kaydetti.

"Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var"

Bilgin, çalışanları enflasyon karşısında korumak için çeşitli düzenlemeler, iyileştirmeler yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün bu rakamlar enflasyonun etkisiyle aşındı, aşınıyor, aşınacak. Enflasyona karşı koruma sistemi olarak bir taraftan sosyal politikalar uygularken bir taraftan da enflasyonu dizginleyecek, kontrol altına alacak, büyümeyi, ekonomik gelişmeyi devam ettirecek ve sürekliliği sağlayacak bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız da var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Sadece şu haberi veriyorum ki bütün çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar programımıza göre kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz"

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine de değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız."

İftar programının ardından Zafer Meydanı'nda vatandaşlarla çay içen Bakan Bilgin, daha sonra kentten ayrıldı.

Bilgin'e Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile diğer ilgililer de eşlik etti.