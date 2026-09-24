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Gündem
AA 24.09.2026 09:31

Bakan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ile görüştü.

Bakan Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak elektrik enterkonneksiyonları ve boru hatlarıyla hidrokarbonlar alanındaki ortak çalışma imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin enerji altyapısında ve kaynak çeşitlendirmesinde edindiği tecrübeyi, Lübnan'ın enerji sektöründeki ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda somut işbirliklerine dönüştürebileceklerini kaydeden Bayraktar, "Ülkelerimiz arasında geliştireceğimiz projelerin, bölgenin enerjiye güvenilir ve kesintisiz erişimini desteklemesini, ortak refah ve istikrara katkı sunmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

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Lübnan Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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