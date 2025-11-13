Bakan Bak: Roket seslerinin yankılandığı Cudi Dağı'ndan raket sesleri yükseliyor

Bakan Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bak, sözlerine Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye dileyerek başladı.

Gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt hizmetlerinde önemli adımlar attıklarını dile getiren Bak, "2002 yılı sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Biz bu hizmet kapasitesini bugün itibarıyla 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC'de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Bak, yurtlarda sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkanlarıyla gençlere güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağlandığını belirterek "2025-2026 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Yemek hizmetlerimizi hijyen standartlarına uygun, besin değeri yüksek ve dengeli menüler eşliğinde üniversiteli gençlerimize sunuyoruz. Yalnızca 2024-2025 öğretim döneminde öğrencilerimize 31 milyar 599 milyon 612 bin 790 lira beslenme yardımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kredi ve burs desteğinin sürdüğünü hatırlatan Bak, "2025 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine bu miktarın 2 katı, doktora öğrencilerine ise 3 katı ödeme yapıyoruz. Milli sporcularımıza da burs miktarının 3 katına kadar destek sağlıyoruz. 2025’te 642 milli sporcumuzu bu sisteme dahil ettik." şeklinde konuştu.

Bak, yurtların yalnızca barınma merkezleri olmadığını, aynı zamanda spor etkinlikleri, konserler, tematik kamplar, söyleşiler, atölye ve kurs programlarının da düzenlendiği yaşam alanları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2024-2025 yılı içerisinde 153 bin öğrencimiz psikososyal destek hizmetlerimizden faydalandı. Seyahatsever projesiyle Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı yurtları yaz döneminde ücretsiz olarak gençlerin kullanımına açtık. 2022-2025 yılları arasında toplam 518 bin 769 gencimiz bu imkandan yararlandı. Yurtlarımız, öğrencilerimizin evi, yuvasıdır; fakat ihtiyaç halinde 85 milyonun güvenle açtığı bir kapıdır. Depremlerde, yangınlarda, sellerde, pandemide yurtlarımız yüz binlerce vatandaşımıza güvenle hizmet vermiştir."

"4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin lira destek sağladık"

Bakan Bak, 2002 yılında 9 gençlik merkezi ve 5 gençlik kampı bulunduğunu, söz konusu sayıların gençlik merkezleri için 559'a, gençlik kampları için de 43'e yükseldiği bilgisini verdi.

Gençlik merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Bak, "Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı da 378'e ulaşmıştır. 11'i deniz, 32'si doğa kampı olmak üzere toplam 43 kampımızda bu yıl 253 bin 328 gencimizi ağırladık. 2028 yılının sonuna kadar da 1 milyon gencimizi 'Bir Kardeşlik İklimi' olarak adlandırdığımız kamplarımızda misafir etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Farklı kurumlarla beraber Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, Afetlere Hazırlık Eğitimleri, Afet Farkındalık Eğitimleri, Küresel Kalkınma, Çevre, Medya Etiği, Dezenformasyonla Mücadele ve Milli Yetkinlik Hamlesi gibi yeni kamp programları düzenlediklerini dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteli gençler için başlattığımız Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programıyla (ÜNİDES) 2025-2026 dönemi için 75 bin liraya kadar yerel, 125 bin liraya kadar ulusal proje desteği sağlıyoruz. ÜNİDES kapsamında 5 dönem boyunca 3 bin 17 yerel, 1427 ulusal olmak üzere tam 4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin lira destek sağladık. Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle '110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale' projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale'ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a uzanan tarihi bir yolculuk gerçekleştirdik."

"11 binden fazla gencimize istihdam sağladık"

Bak, bilim ve teknoloji alanında Deneyap Atölyesi, GEN-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi, Çalışan ve Üreten Gençler Programı gibi eğitimler verildiğini belirterek, "138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zeka ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Atölyede 35 bin 572 genç eğitim almakta, 13 bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Bugüne kadar 9 bin 490 öğrenci Deneyap'tan mezun olmuştur. Bu yıl da İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yürüttüğümüz Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında bugüne kadar 155 proje hayata geçirerek 11 binden fazla gencimize istihdam sağladık. Bu projelere toplam 1 milyar 575 milyon lira bütçe seferber ettik. Yeni dönemde 100 fabrika daha kurulmasına destek sağlayarak 10 bin ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Çiftçi Programı, Fikirden Hasada: Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Kampı, Gönüllü Hasat Etkinlikleri'ni düzenlediklerini anlatan Bak, ayrıca Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı ile mühendislik fakültesi öğrencilerini TPAO'nun Gabar'daki sahasına götürdüklerini, kültür sanat alanında da şiir, tiyatro, ses ve münazara yarışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Deprem bölgesinde 840 tesisin yapımı için 23 milyar lira harcama yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl yeni bir adım attık ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığını kurduk. Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk. Yeşilay iş birliğiyle 81 ilden 294 antrenör ve gençlik çalışanına bağımlılık türleri, erken müdahale yöntemleri ve gençlerle iletişim teknikleri konularında uygulamalı eğitimler verdik. 371 bin 792 genç ve sporcumuza, gençlik merkezlerimizde 198 bin 130, yurtlarımızda ise 170 bin 291 gencimize bağımlılıkla mücadele temalı eğitimler gerçekleştirdik. Ayrıca 7 bin 473 personelimize de farkındalık eğitimleri verdik." dedi.

Bakan Bak, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde gençlerin ve sporcuların yeniden güçlü bir şekilde hayata tutunmalarını sağlamak için yürüttükleri çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"11 ilimizde 196 spor tesisi, 66 gençlik tesisi ve 126 yurt tesisi olmak üzere toplam 388 tesisimizin bakım, onarım, güçlendirme ve modernizasyonu için 2 milyar 66 milyon 934 bin 133 lira ödenek gönderdik. Bu çalışmalardan 35 spor tesisimizin yenileme süreci halen devam ediyor. Deprem bölgelerinde gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere 6 bin 177 yatak kapasiteli 6 öğrenci yurdumuzun yapımını tamamladık ve hizmete açtık. 6 bin 833 yatak kapasiteli 5 yurdumuzun inşaatı ise tüm hızıyla sürüyor. Aynı şekilde 26 gençlik merkezimizi tamamlayarak gençlerimizin buluşma noktası haline getirdik, 24 yeni gençlik merkezimizin yapımına da devam ediyoruz. Spor alanında ise stadyum, yüzme havuzu, spor salonu, atletizm pisti ve futbol sahası gibi 128 spor tesisimizi tamamlayıp hizmete açtık; 651 spor tesisimizin yapımı ise aralıksız sürüyor. Deprem bölgelerinde genel olarak 11 öğrenci yurdu, 50 gençlik merkezi ve 779 spor tesisi olmak üzere toplam 840 tesisin yapımı için bugüne kadar 23 milyar 726 milyon 837 bin 851 lira harcama yaptık."

"Engelli bireylerin spora aktif katılımını teşvik ettik"

Bakan Bak, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitelerde Gönüllülük Çalışmaları dersi verilmesine öncülük ettiklerini anlatarak, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttükleri faaliyetlere dikkati çekti. Bak, şunları kaydetti:

"GSB Engelsiz Spor Okulları projemiz bu yıl da devam etti. Bedensel, görme, işitme engelliler ve özel sporcular federasyonları iş birliğiyle eğitim verdiğimiz 1800 antrenörümüz aracılığıyla engelli bireylerin spora aktif katılımını teşvik ettik. 2025 yılı itibarıyla 6 bin 210 kadın, 7 bin 105 erkek olmak üzere 13 bin 315 engelli vatandaşımız bu çalışmadan istifade etti. Engelsiz Gençlik Kamplarımız ile eşitlik ve erişilebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda özel gereksinimli gençlerimizi destekliyoruz. Bugüne kadar kamplarımızdan 6 bin 74 genç kardeşimiz faydalandı. Mersin Mezitli'de spor salonları, hidroterapiye uygun havuz, atölye alanları ve sosyal etkileşim mekanlarıyla donattığımız Engelsiz Gençlik Merkezimizi hizmete açtık. Aynı vizyonla hayata geçirdiğimiz Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezimiz de hizmete hazır hale geldi."

"Lisanslı sporcu sayımız 17 milyon 835 bin 268'e ulaştı"

Osman Aşkın Bak, sporu yalnızca etkinlik alanı değil, gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen bir yaşam kültürü olarak gördüklerini söyledi.

Sporun toplumun her kesimine yayılmasını öncelediklerini belirten Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ülke genelinde eşi benzeri görülmemiş bir spor altyapısı dönüşümünü hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

"Sporda tesis hamlesi"ne ilişkin rakamları paylaşan Bakan Bak, 23 yılda yapımı tamamlanan ve devam eden tesislerle birlikte 2 bin 970'i Bakanlığının bünyesinde olmak üzere toplam 10 bin 693 tesisle Türkiye'nin dört bir yanında milletin hizmetinde olduklarını dile getirdi.

Bak, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda 14 ilde 25 projenin yapımı, 18 ilde 23 tesisin yapım ihale çalışmaları ve 14 ilde 20 projenin arsa tahsisi ve proje hazırlık çalışmaları devam ediyor. 2002 sonrası 41 stadyumumuzu Türk futbolunun hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. 50 bin kapasiteli Ankara Stadyumu başta olmak üzere Bilecik, Muğla, Yozgat, Artvin, Aydın, Osmaniye ve Kahramanmaraş stadyumlarımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz. En kısa sürede bu modern stadyumlarımızı Türk futbolunun ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkati çeken Bak, "Türk sporuna yaptığımız yatırım ve hizmetlerin en güçlü meyvelerinden biri de lisanslı sporcu sayımızdaki artıştır. Bu sayı 2002'de 278 bin 47 iken, bugün 17 milyon 835 bin 268'e ulaştı." ifadesini kullandı.

"Sporcularımız 5 bin 197 madalya kazandı"

Milli sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılara işaret eden Bak, "2025 yılı ekim ayı itibarıyla sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlardan 1713 altın, 1647 gümüş ve 1837 bronz olmak üzere toplam 5 bin 197 madalya kazandı. Şu an Riyad'da gerçekleştirilmekte olan İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 branşta 216 sporcumuz ter döküyor. Sporcularımız, Türkiye'ye yeni bir rekorla dönmeye hazırlanıyor. 57 ülke, 3 bin 500 sporcunun katıldığı oyunlarda şu ana kadar 44 altın, 16 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 71 madalya kazanmış durumdayız. Ben bu konuşmayı yaparken de çocuklarımız mücadele etmeye, madalya kazanmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 24 yıl sonra final heyecanı yaşadığını ve ikinci olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcularımız bu yıl ay yıldızlı bayrağımızı gurur ve başarıyla temsil ettiler. IBSA Avrupa Şampiyonası'nda, Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımlarımız Finlandiya'da tarih yazdı. Finalde kadınlar İsrail'i, erkekler ise Ukrayna'yı mağlup ederek iki kategoride de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tayland'daki FIVB Dünya Şampiyonası finalinde sergilediği muhteşem mücadeleyle dünya ikinciliğini ülkemize getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 'Bizim Çocuklar' Bulgaristan ve Gürcistan karşısında elde ettikleri galibiyetlerle güçlü bir çıkış yakaladı. Önümüzde 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak önemli bir Bulgaristan karşılaşması bulunuyor. Avrupa futboluna damga vurmuş milli futbolcularımızın bu organizasyonda da bize büyük gurur yaşatacaklarına yürekten inanıyor, kendilerine başarılar diliyoruz."

Zamanı yetmediği için zikredemediği sayısız başarı bulunduğunun altını çizen Bakan Bak, "Bu zaferleri ülkemize yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

"Milli sporcu bursu" çalışmasını hayata geçirerek "okul mu, eğitim mi?" ikilemini ortadan kaldırdıklarını dile getiren Bak, bugüne kadar 416 milli sporcunun bu haktan yararlandığını söyledi.

Sportif Yetenek Taraması'nda 5 milyon 448 bin 280 çocuğun tarama ve test ölçümlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Bak, 8-10 yaş grubu çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri bu program sayesinde Türk sporunu zirveye taşıyacak yıldızları çok küçük yaşlarda keşfettiklerini vurguladı.

"Cudi Dağı'nın eteklerinden raket sesleri yükseliyor"

"Terörsüz Türkiye" idealinin adım adım gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bu büyük dönüşüme var gücümüzle destek sağlıyoruz. Terörün karanlık izlerinin silindiği, çocuk seslerinin yeniden yankılandığı bu topraklarda, sporu barışın, umudun ve yeniden doğuşun dili haline getiriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri, kuşkusuz Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'dır. Bir zamanlar roket seslerinin yankılandığı Cudi Dağı'nın eteklerinden bugün raket sesleri yükseliyor. O sesler, bu bölgenin huzura, güvene ve istikrara kavuştuğunun en güçlü işaretidir.

Bölgede birbirinden değerli tesis ve eserlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Zap Suyu'nda artık rafting turnuvaları düzenliyor, müzik temalı gençlik merkezimizde müziğe gönül vermiş yetenekli gençlerimize nitelikli imkanlar sunuyoruz. Spor salonlarımız, tenis kortlarımız, yüzme havuzlarımız, basketbol, voleybol, futbol sahalarımızla gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü kötülükten uzak tutmaya gayret ediyoruz."

Bakan Osman Aşkın Bak, milli sporcuları Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde olimpiyatlara hazırlamaya devam ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'miz halihazırda 27 ilde, 23 olimpik branşta, 393'ü yatılı, 447'si gündüzlü olmak üzere toplam 840 sporcuyla faaliyetlerini sürdürüyor." bilgisini verdi.

"Türk sporunun can damarı" olarak nitelendirdiği amatör sporlara Bakanlık olarak büyük önem atfettiklerini söyleyen Bak, "Spor kulüplerimizin sayısı 2002'de 6 bin 35 iken, bugün 25 bin 103'e yükseldi. Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden 64 sporcu, 255 antrenör ve 40 kulübümüze, toplam 178 milyon 188 bin 391 lira değerindeki ödüllerini takdim ettik. Spor federasyonlarımıza da desteğimiz sürmektedir. Bu yıl 63 spor federasyonumuza 6 milyar 127 milyon 550 bin lira mali destek sağladık. Bu süreci mali denetim ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütüyor, federasyonlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Ülkemizi dünyanın doğa sporları üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Bak, Türkiye'nin sahip olduğu doğal zenginlikleri, dört mevsim spor yapılabilen coğrafyası ve gelişmiş tesis altyapısıyla, spor turizminde küresel ölçekte öncü ülke olma yolunda ilerlediğinin altını çizdi.

11. ve 12. Kalkınma planlarına ilk kez "spor turizmi" başlığının eklendiğine işaret eden Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünya genelinde hızla büyüyen bir spor turizmi pazarı var. Milyarlarca dolarlık hacme ulaşan bu alanda ülkeler rekabet ederken bizim hedefimiz, bu büyük pastadan Türkiye'nin hak ettiği payı almak, ülkemizi doğa, kültür ve sporun kesişim noktasında küresel merkez haline getirmektir. Türkiye'nin dört bir yanı, Kaçkarlar'dan Toroslar'a, Erciyes'ten Munzur'a, Ilgaz'dan Kaz Dağları'na kadar artık sporun hizmetindedir. Biz, Türkiye'nin bütün doğal zenginliklerini spor turizminin hizmetine sokarak ülkemizi dünyanın doğa sporları üssü haline getirmeyi hedefliyoruz.

Dünyanın en büyük dağ koşusu organizasyonu olan UTMB Türkiye ayağını, bu yıl Kaçkar Dağları'nda Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirdik. Bu vizyonun sahadaki yansımalarını her yıl daha fazla görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, İstanbul Maratonu, Göçebe Oyunları, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Eskrim Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları, Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabı, Turkish Airlines Open Golf 2025 örneklerinde olduğu gibi futbol, basketbol, atletizm, jimnastik ve tenis gibi uluslararası popülaritesi yüksek branşlarda pek çok önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz."

Bak, İstanbul'da UEFA Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu önemli adım, ülkemizin uluslararası spor camiasındaki güvenilirliğini ve organizasyon kapasitesini tescilleyen bir gelişmedir. Türkiye artık yalnızca büyük turnuvalara ev sahipliği yapan bir ülke değil, Avrupa futbolunun karar alma süreçlerinde etkin paydaş haline gelmiştir. Bu güçlü konumun bir yansıması olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Ayrıca, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali de ülkemizde oynanacak. Bu dev organizasyonlar, Türkiye'nin spor alanındaki marka değerini ve diplomatik gücünü daha da yükseltecektir. Bununla birlikte 2027 Avrupa Oyunları'nı ilgili bakanlıklarımız, TMOK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca, 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunları adaylık sürecine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Öncelikli mücadele alanlarımızdan biri de yasa dışı bahis"

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Türk sporunun gelişimine ve yaygınlaşmasına destek sağlamaya devam ettiğini bildiren Bak, her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırma, aktif yaşam kültürünü toplumun geneline yayma ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturma hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin de konuşan Bak, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle kapsamlı mücadele yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığından İçişleri Bakanlığına, MASAK'tan BTK'ye kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte, toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır."

Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda yapay zeka, veri analitiği ve blokzincir teknolojilerini sporun hizmetine sunduklarını dile getiren Bak, "TÜBİTAK iş birliğiyle 'Oyuncu Kimlik Numarası Projesi (OKNUP)' tamamlanmış, 'Merkezi Bayi İzleme ve Değerlendirme Sistemi' ile 'İddia Blokzincir Sistemi' projeleri hayata geçirilmektedir. Bu yeniliklerle hem yasal bahislerin denetlenebilirliği artırılmakta hem de sporun temiz, adil ve sürdürülebilir zeminde gelişmesi sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde hem spora yatırım yapmaya hem de yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olmasına kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, Bakanlığının 2026 yılı için öngörülen bütçesinin 300 milyar 302 milyon 192 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.