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Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere de ek ders ücreti ödeneceğini açıkladı.
Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.
Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020
Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız
Etiketler: ücretli öğretmenler maaş ödemesi koronavirüs bakan albayrakSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 17:24
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