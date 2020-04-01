Dünyada COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

Sabah saatlerinde yola çıkan uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı.