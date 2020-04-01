Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu süreçte salgına karşı en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır. Gerek şahsım gerek ilgili bakanlarımız gelişmeleri, alınan tedbirleri, milletimizden beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşıyor. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. İhmaller ve ihlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Teşkilatlarımızdan bu kapsamda alınan tedbirlerin, çevrelerinde uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler derhal yetkili mercilere bildirilerek, önlem alınması sağlanmalıdır.

"Bu musibetin üstesinden geleceğiz"

Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koruma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez ve salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelir. Sokakları boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, temizliğimize dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz.

[Belediyelerin Bağış Kampanyaları] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur.https://t.co/2oL0VvNGLu pic.twitter.com/cV84dAGrE9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2020

"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur"

Şimdilik şehirlerarası ulaşımı kısmen durdurduk. Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri hizmetlerin kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyoruz. Eğitimi uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda ve özelde mümkün olduğu kadar evden çalışmaya geçtik. Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladık. Ayrıca Biz bize yeteriz sloganı ile bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler devlet içinde devlet olmaya kalkamaz, izinsiz kampanya açamaz.

"Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım"

Çirkin yorumlar yapılıyor, muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Muhalefet eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir.

Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.

Bugün dayanışma içerisinde olmayacaksak, biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Bu bakımdan biz tabiki iktidar olarak gereken uyarıyı yapmak zorundayız ve bunu yapıyoruz.

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız Bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün sabredecek hazırlık yapacak vakti geldiğinde de atılımımızı yapacağız.

Maske üretiminde, okullarımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem ülkemize hem de dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tulum, eldiven üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz.

Hükümetlerimiz döneminde ülkemize çağ atlatan AK Parti yeni dönemde de lokomotif görevini sürdürecektir.

Bizler milletimizin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık, olmayacağız.