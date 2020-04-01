İletişim Başkanı Altun: Kamuda çalışanların maaşlarından kesinti yapılması düşünülemez
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanların maaşlarından kesinti yapılması düşünülemez" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasıyla ilgili medyada yer alan bazı haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.
Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklar tarafından hedefe konulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz. Millî Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanya."
Milletimizin teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyası devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020
Haydi Türkiyem, biz bize yeteriz.
Yürekler birleşince yükler hafifler... pic.twitter.com/QoRY5tAjQR
Altun, "Kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez" dedi.