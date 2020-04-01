İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasıyla ilgili medyada yer alan bazı haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklar tarafından hedefe konulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz. Millî Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanya."

Milletimizin teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyası devam ediyor.



Haydi Türkiyem, biz bize yeteriz.



Yürekler birleşince yükler hafifler... pic.twitter.com/QoRY5tAjQR — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020

Altun, "Kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez" dedi.