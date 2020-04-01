Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokağa çıkma yasağı olanların araçlarına bakım ertelemesi
[Fotoğraf: AA ]
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini belirterek şunları söyledi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."
Etiketler: son dakika murat kurum koronavirüs tedbirleri koronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:10
Son Haberler
- 12:59
- 12:59
- 12:56
- 12:54
- 12:51
Sıradaki Haber
Tıbbi malzeme sağlayan firmalara destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz