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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs bilim kurulu covid-19Son Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:46
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