2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılıyor. Ödemeler bugün başladı.

Buna göre, doğum yılının son rakamı 0 (sıfır) veya 5 olanlar bugün, 1 veya 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 veya 7 olanlar 3 Nisan'da yardımlarını alabilecek.

Yine doğum yılının son rakamı 3 veya 8 olanlara 4 Nisan'da, 4 veya 9 olanlara ise 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

PTT kartı olan vatandaşlar, bin liralık sosyal yardım desteğini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

Ödeme takvimi hazırlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.

İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda, şirkette hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerin söz konusu ödeneği 5 Nisan'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.

ATM'lerden günlük para çekme limiti 3 bin liraya çıkarıldı

Müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması gerekiyor.

İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar, kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediliyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteri sırayla iş yerlerine alınarak işlemler yapılıyor. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi.