Haber Giriş: Kaynak: AA
Pazar yerlerinde yeni tedbirler
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, pazar yerlerinde alınacak tedbirlerle ilgili valiliklere yeni yazı gönderdi. Buna göre, giriş çıkışlar aynı yerden yapılmayacak.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, pazar yerlerinde giriş çıkışlar hariç tüm alanlar bariyerle kapatılacak.
Giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş kabul edilecek.
Çıkış oldukça diğer vatandaşların girişine izin verilecek. Pazar yerindeki insan sayısı kontrol altında tutulacak. Giriş için bekleyecek kişiler arasındaki mesafenin de en az 2 metre olmasına dikkat edilecek.
Tezgahlar arası mesafe en fazla 3 metre olacak. Pazarın akşam saatlerine kalmaması için gerekli tedbirler alınacak.
Belediye merkezi sistemlerinden pazarın sabah saatlerinden itibaren açık olduğu anons edilecek.
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