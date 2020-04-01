İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, pazar yerlerinde giriş çıkışlar hariç tüm alanlar bariyerle kapatılacak.

Giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş kabul edilecek.

Çıkış oldukça diğer vatandaşların girişine izin verilecek. Pazar yerindeki insan sayısı kontrol altında tutulacak. Giriş için bekleyecek kişiler arasındaki mesafenin de en az 2 metre olmasına dikkat edilecek.

Tezgahlar arası mesafe en fazla 3 metre olacak. Pazarın akşam saatlerine kalmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Belediye merkezi sistemlerinden pazarın sabah saatlerinden itibaren açık olduğu anons edilecek.