Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun." dedi.

Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun.



Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/IcE1n0lA7C — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Şubat 2019

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kredilerde 7 yıla kadar vade verilecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, cuma günü açıkladığı modern seracılık paketinde iki önemli unsurun olduğunu açıklamıştı:

“Birincisi, iki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Peki 7 yıl gerekiyor mu? Bizim yaptığımız çalışmalar, teknik arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bu söylediğimiz tarzdaki bir sera üretimiyle, yatırımıyla çok daha kısa vadede bunun tamamen geri dönüşümü mümkün ama biz buna rağmen daha rahat hareket edebilsin diye 7 yıla kadar vade verebileceğiz. Tabii bu vade yatırım kredisi için.

Total yatırım kredisi ise kurguladığınız seraya göre. Vade kadar fiyat avantajıyla da karşılaşıyor olacaksınız ama bir yatırım kredisi ister sera olsun ister başka bir şey, mutlaka öz kaynağın bulunuyor olması lazım.

Yüzde 75'ine kadar, yani sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği var.”

Kaynak: TRT Haber, AA