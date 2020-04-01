Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak sözlerini şöylü sürdürdü;

İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız.

Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin.