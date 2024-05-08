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Gündem
AA 08.05.2024 22:27

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

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