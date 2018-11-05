Bakan Albayrak: Kasım ve Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kasım ve Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek"

Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı.

Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in Ekim ayı 2017'nin Ekim ayına yakın. Kasım, Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek. Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor.

"Yıl sonu hedeflerini yakalayacağız"

Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yıl sonu hedeflerini yakalayacağımızı görüyoruz.

"Enflasyonla mücadele 2500 firmayı geçti"

Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde de 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu bir gönüllük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve Aralık'ta daha çok ortaya çıkacak.

"Firmalarımızın bir kısmına teşekkür edeceğiz"

Migros çok ciddi bir şekilde uyguluyor. Ben teşekkür ediyorum. Bazı market zincirleri o kadar iyi uygulamıyor. Bir kısmına teşekkür edeceğiz. Kasım ve Aralık'ta daha aşağı bir yön göreceğiz. Açıkladığımız dört sektör otomotiv, konut, mobilya, beyaz eşya. Mobilya sektörü ciddi izlerken bakıyoruz sunta sektöründe bu fiyatlandırmalar hoş değil. Fahiş mi değil mi bakacağız.

"Dengeleme yavaş ve zaman alıcı olacak"

Alt sektörlere kadar izliyoruz. Trend güçlü bir şekilde tam da planladığımız gibi işliyor. Yıl sonu bakacağız. Sonrasında yine bakacağız. Maliye, bütçe disiplinlerine bakacağız. Fiyat istikrarı açısından bakacağız. Birini diğerinden vazgeçecek şekilde değil. Ekonomi futboldan sonra en çok anlaşılan konulardan biri. Kimse şunu beklemesin. Arabayı kökleyerek durdurmayacağız. Dengelenme yavaş ve zaman alıcı olacak.

"Mevduat faizi daha da düşecek"

Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli. BDDK süreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek saç ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi Ekim'de görmeye başladık. Kasım'da daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor.

ABD'deki halkbank davası

ABD'li mevkidaşım ile görüştük. Olumlu beklenti içindeyiz.

ABD'nin İran yaptırımları

Muaf 8 ülkeden birinin Türkiye olduğu yönünde bilgi var.

Kaynak: TRT Haber