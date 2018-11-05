ABD'nin İran yaptırımlarına Türkiye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Oktay'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Güçlü olmak zorundayız"

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor.

Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız.

Dövizin, doların ve iç politikaların ekonomide silah olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

ABD'nin İran yaptırımları

Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil.

Yaptırımlardaki tutumumuz ne olacak bunu açıkça ifade ettik. Bugün zaten açıklama olacak, sonuçlarını göreceğiz.

Türkiye tavrını koymuştur. Türkiye'nin yaptığı bir inatlaşma olayı değildir.

"ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi"

ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz aslında bir Brunson sorunu değildi. Böyle bir sorunumuz yoktu. Biz bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz.

Normalleşme sürecinin getirdiği yapı buna da hizmet edecektir yani yapay sorunları değil gerçek sorunları konuşmaya başlayacağız. Tabii ki onlarda da iyileşme olması lazım. Çünkü müttefiklik ilişkisi bunu gerektiriyor.

Münbiç'te ortak devriye görevi

Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı çok net oldu her zaman. İlk etapta güney sınırımızda olan bu oluşumdan, sınır hattında oluşturulan koridordan ne kadar rahatsız olduğumuz ve PKK'nın, adını ne olarak koyarsanız koyun, YPG, PYD deyin, nihayetinde PKK'nın uzantısıdır, böyle bir oluşuma izin vermeyeceğimizi başından beri ifade ettik ama ne yazık ki muhataplarımızın bu iletişimi almaktaki güçlüğü bizi başka tedbirler almaya itti.

"Türkiye'nin artık sabrı ve tahammülü kalmamıştır"

Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır.

Sınırımızda Türkiye'yi tehdit eden hiçbir unsurun barınmayacağı noktaya geldiğimiz ana kadar mücadelemiz sürecek.

Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir.

Kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay.

Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor.

Türkiye sınırları içerisinde hiç kimsenin hiçbir şekilde böyle bir cinayete veya buna benzer herhangi bir şeye kalkışamayacağı, kalkıştığı zaman da bunun bir bedeli olacağı, bu bedeli ödeyeceği, kim olursa olsun... Türkiye, bu mesajı vermiştir.

Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir.

Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz.

SP Milletvekili Cihangir İslam'ın "15 Temmuz'da iki batılın çatışmasını seyrettik" sözlerine tepki

Vatandaş o gece geleceğine, ülkesine sahip çıkmıştır. Bu şahsın batıl dediği milletin kendisiyse aynaya baksın.

100 günlük eylem planı

İlk 50 günde performans boyutuna baktık, yüzde 85'in üzerinde, yüzde 90'a yaklaşan bir başarı oranı vardı. En son yine yüzde 90'ın üzerinde performansı görüyoruz.

Birinci 100 günü rapor olarak milletimize Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında ikinci 100 günü de ilan ediyor olacak. Bunun çalışmaları da tamamlanmak üzere. Burada da çok güzel projelerimiz, güzel sürprizlerimiz var.

Kaynak: AA