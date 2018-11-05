Ampute milliler ikincilik kupasını gözyaşları içinde kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı'nın ikinci olduğu organizasyon, kupa töreniyle tamamlandı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 beraberlikle tamamlanan final maçında, penaltılarda Angola'ya 5-4 yenilen Milli Takım, ikincilik kupasını ve ödüllerini aldı.

Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşayan ay yıldızlı futbolcular, kupa töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı. İkincilik kupasını takım kaptanı Osman Çakmak ve Rahmi Özcan kaldırırken, futbolcuların ve teknik ekibin moralsiz olduğu görüldü.

Kaptan Osman Çakmak, helallik istedi

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı açıklamada, Türk halkından helallik istedi.

Ay yıldızlı ekip adına 5. penaltıyı kullanan ve atışı gol çeviremeyen Osman Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Hayat devam ediyor. Bazen istiyorsun ama olmuyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmiş olacaktı. Avrupa şampiyonu olduğumuzda mikrofonun başına geçtiysem, şampiyon olamamamızın da en büyük sorulusu benim. Takımın ağabeyiyim. Türk halkı hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA