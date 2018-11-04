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Milli denizaltı "Aydınreis"e ilk kaynak

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törende Yeni Tip Denizaltı Aydınreis için ilk kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

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Milli denizaltı &quot;Aydınreis&quot;e ilk kaynak

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in de ilk kaynağı yine bu törende gerçekleştirildi.

Aydınreis denizaltısı için ilk kaynak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.


 

Denizaltı harekat konsepti kriterlerini karşılamak üzere denizaltının gizlilik özelliğinden istifade ederek, düşman kontrolü altında bulunan deniz harekat alanlarında uzun süre harekat yapabilecek denizaltılar için Yeni Tip Denizaltı Projesi devam ediyor. 6 denizaltının yurt içinde üretimini içeren projede inşa faaliyetleri sürdürülürken, ilk denizaltının 2022'de teslimatı planlanıyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde "yerli" ve "milli" yatırımlara yönelmesi denizciliğe de yansırken, MİLGEM'den Yeni Tip Denizaltı'ya, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nden Sismik Araştırma Gemisi'ne kadar projeler, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini ve gücünü artırıyor.

Yeni Tip Denizaltı Aydınreis

İlk kaynağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in, yakıt ikmaline gerek kalmadan okyanusu aşarak Amerika’ya gidip geri gelebileceği ve sessiz seyir yapma kabiliyetiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin muharebe etkinliğine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Denizaltının 68 metre boyunda, 13 metre yüksekliğinde ve bin 850 ton ağırlığında olacağı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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