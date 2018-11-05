Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli çocuklara verilen emek saygıya layıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık"

Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor.

"Engelli çocuklara verilen emek saygıya layıktır"

Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır.

“Bizi bu hedeflerden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu”

Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen, hedeflerimize doğru yürüme kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimiz ile milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

“Türkiye’yi 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız”

Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

Bugüne kadar saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum.

Kaynak: AA / TRT Haber