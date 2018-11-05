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2018'de İHA'ların yardımıyla 342 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli üretim insansız silahlı hava araçları ile 2018 yılında 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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2018de İHAların yardımıyla 342 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.  

Türkiye'nin insansız hava araçlarında yakaladığı başarının tüm dünyada kabul gördüğünü söyleyen Soylu, "Geçen haftanın rakamlarıyla 2018 yılında sadece İnsansız Hava Aracı/İnsansız Keşif Uçağı/Silahlı İnsansız Hava Aracı destekli operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 342’dir." dedi. 

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 37’sinin doğrudan SİHA atışlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Soylu, "102 tane de sığınak ve barınak, yine bu hava araçlarımızın desteğiyle imha edilmiştir. Bu bir mantalite değişiminin başarısıdır. Bize paramızla bile insansız hava aracı vermeyenlere, verse bile kullanmamıza izin vermeyenlere karşı “biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” anlayışıyla ayağa kalkmamızın sonucudur." diye konuştu. 

Kaynak: TRT Haber

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