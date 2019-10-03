Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik uygulamalar meyvelerini verdi. Enflasyon, 26 ay sonra yeniden tek haneyi görürken Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 9,26 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye geldi.

"Ekonomideki en önemli kazanımı sağladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık." dedi.

İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık.



Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık. pic.twitter.com/kYr9yeQDIM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 3, 2019

Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Enflasyonda tek hane" başlığıyla paylaştığı grafikte; "2018 yılında enflasyona karşı başlatılan mücadele, sonuçlarını bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde yüksek bir performansla ortaya koydu. 2019 Eylül ayı enflasyon rdakamları, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı bir örneğini oluştururken, ÜFE ve TÜFE oranları tek haneli seviyelere geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber