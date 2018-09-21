Bakan Albayrak: Almanya ile ilişkilerimizin ilerlemesi için yeni bir dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakan Pekcan ve Bakan Dönmez Türk-Alman Ekonomi Zirvesi'nde mevkidaşları ile açıklama yaptı.

Bakan Albayrak "Türkiye-Almanya ilişkilerinin ekonomik anlamda bir üst lige çıkacağı bir dönem başlayacak. Türkiye ve Almanya önümüzdeki dönemde stratejik işbirliği adımları atacaktır." diye konuştu

Albayrak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası başvurusuyla ilgili , "Türkiye bu organizasyon için altyapı hazırlığını tamamladı." dedi.

Bakan Albayrak, Almanya ile ilişkilerin ilerlemesi için yeni bir dönem başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın almanya ziyaretiyle ilgili konuşan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın yapacağı ziyaret iki ülke ilişkilerine verdiğimiz önemin bir göstergesi." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için Almanya'nın da yanımızda olduğunu gördük." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber