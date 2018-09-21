Afrinli çocuklar yıllar sonra okullarına kavuştu

Zeytindalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de çocuklar okullarına kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Afrin ve köylerindeki okulların bakım ve onarımını yapmasıyla çocuklar için yeni eğitim-öğretim yılı başlamış oldu. Öğrencilerin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını da Türkiye karşılıyor.

Afrin, YPG/PKK terör örgütünün elindeyken çocuklar eğitim göremiyorlardı. Şimdi terörden temizlenen Afrin'de sınıflar doldu, çocuklar yeni eğitim öğretim yılına başladı.

40 okul, 470 öğretmen, 12 bin 400 öğrenci

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamir ettirdiği ve tadilatını yaptırdığı 40 okulda eğitime başlandı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, "Bugün itibariyle 40 okul, 470 öğretmen, 12 bin 400 öğrencimize eğitim-öğretime başladık. Bir ay içerisinde tüm 'Zeytindalı' eğitim bölgesindeki okullarımızı faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

Afrinliler ise durumdan memnun. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgede çocuklar da okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul sayısının bir ay içinde 180'e ulaşması hedefleniyor

Faaliyete giren okullara Gençlik ve Spor Bakanlığı da el attı. Okulun bahçelerine basketbol potaları ve spor alanları yapılıyor. Okul sayısının bir ay içinde 180'e ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber