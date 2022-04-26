Milli Savunma Bakanı Akar, 30’a yakın ülkenin savunma bakanının yer aldığı “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”na katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Ramstein Hava Üssü'nde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti.

Mevkidaşlarıyla sohbet etti

Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Akar, toplantı öncesinde aralarında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Tunus Savunma Bakanı Imed Memmich'un da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti.

Rusya'nın saldırısı ve Ukrayna'ya yardım konuları görüşülecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in açılış konuşmasının ardından "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın birinci oturumu başladı.

30'dan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı toplantıda Rusya’nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.