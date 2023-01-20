TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak"ta, canı pahasına vatanını savunan Mehmetçiğin hikayesi anlatılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, "Al Sancak"ı özel gösterimde izledi.

Atatürk Kültür Sitesi'ndeki özel gösterime, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı ile yapım ekibi ve oyuncular da katıldı.

TRT'ye teşekkür eden Bakan Akar, "Yurt içi ve sınır ötesinde görevi başında olan Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının anlatılması, bunların asil milletimiz tarafından bilinmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, Bakan Akar'a Al Sancak dizisinin afişini hediye etti.