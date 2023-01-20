Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar'dan TRT'ye "Al Sancak" tebriki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak"ı özel gösterimde izledi. Bakan Akar, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının anlatılmasının, bunun millet tarafından bilinmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.
TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak"ta, canı pahasına vatanını savunan Mehmetçiğin hikayesi anlatılıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, "Al Sancak"ı özel gösterimde izledi.
Atatürk Kültür Sitesi'ndeki özel gösterime, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı ile yapım ekibi ve oyuncular da katıldı.
TRT'ye teşekkür eden Bakan Akar, "Yurt içi ve sınır ötesinde görevi başında olan Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının anlatılması, bunların asil milletimiz tarafından bilinmesi büyük önem arz ediyor" dedi.
TRT Genel Müdürü Sobacı, Bakan Akar'a Al Sancak dizisinin afişini hediye etti.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı TRT
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