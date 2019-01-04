Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104. yılında Sarıkamış Şehitleri için bir mesaj yayımladı.

Akar, "Mehmetçiklerimiz, ağır kış şartları ve zorluklara aldırış etmeden milli ve manevi değerlerimiz uğruna şehit olmuş ve hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Şehitlerimizin fedakarlıkları vatana adanmışlık destanıdır." dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Akar, “FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber