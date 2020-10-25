Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar'a Karaçi’de Mehter sürprizi
[Fotoğraflar: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin Karaçi’deki eğitim tesisleri ziyaretinde Mehter sürprizi ile karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konma töreni sonrasında Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın anıt mezarını ziyaret etti.
Mezar-ı Kaid’e çelenk koyan Bakan Akar, dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulundu. Müzeyi de ziyaret eden Bakan Akar daha sonra Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin Bahadur Eğitim Tesisleri’ne geçti.
Bakan Akar burada askeri bando tarafından “Mehter Marşı” ile karşılandı. Marşı dinleyen Bakan Akar, daha sonra askeri bandoyu selamladı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi AkarSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 17:20
Sıradaki Haber
Altun'dan Wilders tepkisi: Bize ait olan her şeyi her bedeli ödeyerek savunacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz