Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, video konferans toplantısı düzenledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
Bakan Akar, toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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