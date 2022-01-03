Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısına çevrildi.

Ek zam talepleri değerlendirilecek

Toplantıda, aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına bu yılın ilk 6 ayında yapılacak artış değerlendiriliyor. Bu çerçevede ek zam talepleri ele alınıyor.

2 hafta önce açıklanan Kur korumalı Türk Lirası Mevduat sisteminin piyasaya etkileri de değerlendirilecek.

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak. İç ve dış politikaya dair gelişmelerin konuşulduğu Kabine toplantısında terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs ile mücadelede son duruma ilişkin değerlendirme de yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.