Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı’na geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/OXKKqxbqIY pic.twitter.com/mQH5DhtzWy