Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak tebriklerini ifade etti.
Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak tebriklerini ifade etti. Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı. pic.twitter.com/46O8rLrUcZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2022
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