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Bakan Akar: Terör örgütü anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi07 Kasım 2019 Perşembe 19:32 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 19:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK/YPG terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herkesin toprak bütünlüğüne saygımız var, sadece operasyon yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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