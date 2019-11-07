Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herkesin toprak bütünlüğüne saygımız var, sadece operasyon yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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