Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemi değerlendirdi. F-35 tedariki konusuna değinen Akar, birtakım açıklamalar olmasına rağmen sürecin normal işlediğini söyledi.

Uçaklar kasımda Malatya'ya geliyor

Pilotların ve bakım personellerinin ABD’de eğitim almayı sürdürdüğünü ifade eden Akar, uçakların kasımda Malatya’ya gelmesini beklediklerini, bununla ilgili altyapı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

"Koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib’e yönelik imzalanan metin konusu hakkında da değerlendirmede bulunan Akar, “Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Kaynak: AA