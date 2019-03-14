CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

İşsizliği önlemenin tek yolu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İşsizliği önlemenin tek yolu üretmek. Üretirseniz herkesin işi olur. Üretirseniz Türkiye’nin aşı olur. Üretirseniz huzur olur. Üretirseniz Türkiye’nin saygınlığı artar. Üretirseniz Türkiye’nin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye büyür, Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur." dedi.

Kaynak: TRT Haber