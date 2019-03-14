CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Parlamentosu'nda benimsenen Türkiye raporunu yazılı açıklamayla eleştirdi.

Çeviköz,"Türkiye Cumhuriyeti gibi önemli bir ülkeyle müzakereleri askıya alma çağrısı yapılması, ilişkileri üçüncü ülke düzeyine indirmeye yeltenmektir. Bu, Avrupalı bir tutum değildir." dedi.

"Avrupa" fikrinin, dönüşüm ve ilerlemeye dayandığının altını çizen Ünal Çeviköz,

"Bu sorumluluğu hissetmeyenler, Avrupa Birliği'ni de içine kapalı, küreselleşemeyen bir aktör olmaya mahkûm edeceklerdir." ifadesini kullandı.

Hollandalı AP üyesi Kati Piri tarafından hazırlanan "2018 Türkiye Raporu" Strazburg'daki Genel Kurulda oylanmış, "Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinin yer aldığı rapor, 109'a karşı 370 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: TRT Haber