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Bakan Akar Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Pakistan’a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan’a gitti.
Bakan Akar tören öncesinde Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan’ın ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleşen görüşmede başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi AkarSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 11:51
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