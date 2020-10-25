Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir" ifarelerini kullandı.
Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 25, 2020
Etiketler: Son Dakika Dış PolitikaSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 11:28
Son Haberler
- 11:51
- 11:37
- 11:22
- 11:15
- 11:06
Sıradaki Haber
BTK'nın sosyal ağ sağlayıcılara tanıdığı süre doluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz